Der Fahrer einer Pistenraupe ist in Weitnau in Bayern von seinem Gefährt überrollt und getötet worden. Der Mann war am Freitag aus dem Fahrzeug geklettert, nachdem ihn ein Langläufer etwas gefragt hatte, wie die Polizei mitteilte.

Dabei geriet der Fahrer unter seine Pistenraupe, die sich noch immer bewegte. Dem 54-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden. Laut der Polizei war er wohl sofort tot.