Der Wiener Akademikerball der FPÖ findet heute bereits zum vierten Mal in dieser Form statt. Während in der Hofburg zu „Gesellschaftstanzmusik des 19. Jahrhunderts sowie zu Musik des 20. und 21. Jahrhunderts“ das Tanzbein geschwungen wird, werden rund zweitausend Demonstranten hinter der polizeilichen Sperrzone ihren Unmut darüber Ausdruck verleihen. 2.700 Polizisten sollen für einen sicheren Ablauf sorgen. Im Zentrum der Proteste stehen die Ausrichtung des Balles in der Hofburg sowie seine Gäste, zu denen hochrangige Vertreter rechter und rechtsextremer europäischer Parteien zählen.

Die Geschichte des ehemaligen Wiener Korporations-Ball reicht bis ins Jahr 1952 zurück. Spannend wird es aber erst ab 2012, als die Betreibergesellschaft der Hofburg ankündigte, ihre Räumlichkeiten dem WKR-Ball nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Deshalb unterlag die Organisation fortan nicht mehr dem Wiener Korporationsring, einem Zusammenschluss verschiedener Studentenverbindungen, sondern wurde von der FPÖ übernommen und in „Wiener Akademikerball“ umbenannt. So konnte die Hofburg als Veranstaltungsort beibehalten werden, da diese als ein Haus der Republik allen im österreichischen Parlament vertretenen Parteien offensteht.



© APA/FPÖ/ROBERT LIZAR

Dass sich dort aber noch immer farbentragende und schlagende Burschenschafter zu einem Ball treffen, scheint nicht nur der Betreibergesellschaft, sondern auch den neu angelobten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen kalt zu lassen: „Was geht es mich an? Lasst sie doch“, meinte er kürzlich. Problematisch sieht er jedoch die politische Dimension, wenn etwa Marine Le Pen, mittlerweile Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen Partei Front National, dort auftrete – so wie es 2012 der Fall war. Im gleichen Jahr verglich FPÖ-Klubobmann Heinz-Christian Strache die Demonstrationen gegen den Ball übrigens mit der Verfolgung der Juden, was ihm gehörige Kritik einbrachte. Kritik erfuhren jedoch auch die Gegner des Balles, da es bei einigen Demonstrationen zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen kam. Die Proteste in den letzten beiden Jahren verliefen jedoch weitgehend friedlich.

© APA/HERBERT P.OCZERET

Friedliche Demonstrationskultur nicht immer der Fall

Ausgenommen 2015 und 2016, kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Aufruhr und sogar zu Verletzten. Gewalt ging jedoch nicht nur von einigen Demonstrierenden aus, sondern auch von der Polizei sowie vereinzelt von Ballbesuchern.

Eine friedliche Demonstrationskultur hätte sich auch Mark (Name von der Redaktion geändert) gewünscht, der vor einigen Jahren Szenen der Demonstration filmte und dafür prompt im Gefängnis landete: „Sie nahmen mich ohne Angabe von Gründen fest. Wir fuhren ins Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände, wo ich zuerst alle meine Wertsachen abgeben und mich dann bis auf die Unterhose ausziehen musste. Nachdem sie mich durchsucht hatten, steckten sie mich in eine U-Haft-Zelle. Ich hatte wirklich Angst. Ich wusste weder warum, noch wie lange sie mich festhalten“. Hier erzählt er seine Geschichte.

13 Polizisten pro 10 Demonstranten

Wie viele Gäste heuer beim Ball erwartet werden, konnte seitens der FPÖ trotz mehrmaliger Nachfragen nicht beantwortet werden. Bei der gemeldeten Demonstration wird mit rund 2.000 Teilnehmern gerechnet. Demgegenüber stehen 2.700 Polizeibeamte. Auf zehn Demonstranten kommen so durchschnittlich dreizehn Polizisten. Im Bereich der geplanten Demo-Routen wird es zu Verkehrssperren und Umleitungen kommen. Die Polizei empfiehlt diese ab 16.00 Uhr großräumig zu umfahren.

© APA Fahrgastinformation der Wiener Linien: 01-7909-100, Bürgerdienst der Polizei: 01-31310-78900

Bis jetzt sieht alles nach einer friedlichen Demonstration aus – weder gab es in sozialen Medien Aufrufe zu gegenseitigen Eskalationsstrategien oder zur Verunmöglichung des Balles, noch haben sich Demonstrationsteilnehmer aus dem Ausland angekündigt. Auch Reiner Trefelik, Obmann der Sparte Handel, hofft, dass die Demonstrationen wie im Vorjahr friedlich ablaufen werden, dennoch möchte man für den Ernstfall gerüstet sein. Aus diesem Grund stellt die Wirtschaftskammer Security-Personal zur Bewachung der Geschäfte zur Verfügung.

© APA/HERBERT P.OCZERET

Polizeisprecher als mediale Berichterstatter

Mitarbeiter der Polizei werden am Freitag unter @LPDWien aktuelle Infos zu den Demonstrationen auf Twitter mitteilen. 36 mit Kameras ausgerüstete Beweissicherungs- und Dokumentationsteams werden direkt am Ort des Geschehens sein. Gedreht wird unter anderem für das neue Polizei-TV sowie für den dazugehörigen Youtube-Kanal Polizei Österreich bewegt. „Es soll dargestellt werden, wie die Polizei arbeitet, jedoch ohne etwas zu beschönigen“, meint der Leiter der Bundespolizeidirektion Wien Gerhard Pürstl. Videos vom Akademikerball sollen bereits am Samstag online zur Verfügung stehen. Die „Fernseh-Polizei“ sieht Florian Klenk, Chefredakteur des Falters, kritisch. Dass sich Polizeisprecher in mediale Berichterstatter verwandeln bereite ihm Unbehagen.